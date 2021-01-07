Çenesiz, ihracat hedeflerini anlattı

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, EKOTÜRK TV'de yayınlanan C-SUITE Programının konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Hande Demirel'in sunduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, pandemi sürecinde yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları, sektörün küresel rekabetteki yeri, rekabetçi kur, hedef pazarlar, seramik sektöründe yerli makine ve teknolojinin geliştirilmesi için makine sektörü ile işbirliğinden bahsetti.

Çenesiz, programda önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.