Çenesiz, ihracat hedeflerini anlattı

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Bloomberg HT’de yayınlanan FOKUS Programının canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda seramik sektörünün ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, pandemi sürecinde yapı sektöründeki gelişmeler ve sektörün sorunları, sektörün dünyadaki yeri, hedef pazarlar, önümüzdeki dönem ihracat hedeflerini anlattı.