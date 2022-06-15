Çenesuyu dolum tesisi kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Derince Belediyesi mülkiyetindeki Çenesuyu Doğal Kaynak Suyunun Dolum Tesisi Binası ve tesis içerisindeki üretim için kullanılan tüm makine-teçhizatlar, depolar ve müştemilatlar, taşınmazların içerisinde bulunan kaynağın amacına uygun kullanılması şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralanacak.

İhale 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 10.30’da Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. İhaleye konu tesisin aylık muhammen kira bedeli 350 bin Türk Lirası, 3 yıllık muhammen kiralama bedeli ise 12 milyon 600 bin Türk Lirasıdır.

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