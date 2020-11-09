Cengiz Özkader'e hüzünlü veda

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Cengiz Özkader hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara Hacettepe Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Cengiz Özkader dün akşam hayata gözlerini yumdu.

23 yıldır Çorum Belediyesi’nde görev yapan Özkader vefatı hem belediye çalışanlarını hem de tüm Çorum halkını derinden üzdü. Kişiliği, karakteri ve çalışkanlığı ile çevresi tarafından çok sevilen ve takdir edilen Özkader için belediye binası önünde tören düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zubeyir Tuncel, Turhan Candan, belediye birim müdürleri, mesai arkadaşları, belediye meclis üyeleri, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir konuşma yaptı.

‘HEPİMİZE ÖRNEK TEŞKİL EDEN BİR İNSANDI’

Cengiz Özkader’in iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olduğunu belirten Aşgın; “Cengiz Özkadar abimiz yaptığı hizmetlerle hepimize örnek teşkil eden bir insandı. Genç yaşta kendisinin kaybetmeninin hüznü içindeyiz. Cengiz Özkadar iyi bir insan, iyi bir Müslümandı. Çalışkan birisiydi. En son belediye müdürlüklerinde görvlendirme yaptığımızda kendisine çalışmalarını beğendimi söyledim. Eğer uygun görürsen sana iki müdürlük vermek istiyorum dedim. Bana ; ‘Başkanım, bedenin zekatı çalışmaktır. Bizde mesai mefhumu yoktur. Biz gece-gündüz çalışırız. Sağlığımız el verdiği müddetçe bu millete hizmet etmekten geri durmayız’ demişti. Hakikaten bu örnek davranışı hepimize örnek olması lazım. Allah gani gani rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı

BELEDİYE ÖNÜNDE HELALLİK İSTENDİ

Konuşmanın ardından hayata erken veda eden Cengiz Özkader için dua edildi ve helallik istendi.

Helallik istenmesi sırasında bazı belediye personelinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları gözyaşları içinde Özkader’i son yolculuğuna uğurladı.

Belediye önünde düzenlenen törenin ardından Özkader, Ulumezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENGİZ ÖZKADER KİMDİR?

1967 yılında Çorum’ da doğdu. Lise Tahsilini İmam Hatip Lisesinde, Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etti. Muğla ve Bursa da öğretmenlik görevlerinde bulundu. Uludağ Üniversitesinde İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında master programını bitirdi. Kısa dönem askerlik görevinden sonra 1997 yılında Çorum Belediyesine geçiş yaptı. Belediyede sırayla, Eğitim Kültür Sosyal İşler Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Başkan Yardımcılığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü görevlerinde bulundu. Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Özkader, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 16:24