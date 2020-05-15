 Cengiz Topel'in asfaltı yenilendi

Çorum Belediyesi, Cengiz Topel Caddesinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 15 gün önce asfalt yenileme çalışmalarının başladığı caddenin asfaltı tamamen yenilendi.

Cengiz Topel Caddesinde asfaltı yıpranmış yerleri tamamen yenileyen Çorum Belediyesi, kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolu kullanıma hazır hale getirdi. Mahalle sakinlerinden yolun yapılmasıyla ilgili çokça talep geldiğini ve yolun yapılmasını çalışma planına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaklaşık 15 gün gün önce başlattıkları çalaşmaları tamamlayıp yolu kullanıma açtıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Bugün itibariyle nihayet çalışmamızı tamamlıyoruz. Türk Telekom İl Müdürlüğü önünden Anitta Otel Kavşağına kadar bozuk yolumuzun asfaltını yapmış oluyoruz. Bölgedeki kaldırımları da tamamen yeniledik. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

Muhtar’dan Başkan Aşgın’a teşekkür

Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, yapılan çalışmalar için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Muhtar Belli, “Cengiz Topel Caddemizin asfalt ihtiyacı olduğunu başkanımıza iletmiştik. Sağolsun başkanımız yaptığı incelemede yolun yapılması için gerekli talimatlar verdi. Bugün itibariyle hem yeni yolumuza hem de yeni kaldırımlarımıza kavuşmuş olduk. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.





Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 16:57