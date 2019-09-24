Cennet çiçekleri taç giydi

RECEP MEBET

Çorum Müftülüğü Bahçelievler Kız Kuran Kursu öğrencileri için önceki gün ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 21 öğrenci icazet belgesi alarak taç giydi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İl Temsilciliği işbirliğinde organize edilen programa, hafız öğrencilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Müftü Muharrem Biçer’in eşi Ülfet Biçer’in de hazır bulunduğu program Gülbeyaz Özcan’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sunuculuğunu Derya Güleç’in üstlendiği programın açış konuşmasını yapan Müftü Muharrem Biçer, Hıdırlık ve Bahçelievler Kuran Kursları’nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 64’ü erkek, 21’i kız olmak üzere toplam 85 öğrencinin icazet belgesi almaya hak kazandığını hatırlattı.

Hz. Peygamber’in ashabını Kuran öğrenmeye ve okumaya teşvik ettiğini anlatan Biçer, konuyla ilgili âyet ve hadislerden örnekler verdi.

Hafızların yetişmesinde emeği geçen kurs yöneticileri ve hocalar ile anne-babalara teşekkür eden Müftü Biçer, “Kuran bülbülü, cennet çiçekleri hafızlarımızı tebrik ediyor, Kuran’la dolu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum” dedi.



‘KURAN KURSLARIMIZ MİLLETİMİZİN HİZMETİNDE’

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, “Kuran Kurslarımız daima milletimizin hizmetinde” dedi.

Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Kadir Dinç, din eğitimi alanındaki gelişmeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Müslüman bireyler olarak Kuran’la olan muhabbetimizi artırmak zorundayız” diyen Dinç, hafızlara seslendiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ezberlerinizi sık sık tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa yaptığınız ezberleri çok çabuk unutabilirsiniz. Öte yandan hafızlığınızı diğer ilimlerle taçlandırın, kendinizi sürekli geliştirin.

Cenab-ı Hakk, yavrularımızın hafızlığını mübarek eylesin. Çorum Müftülüğü ve Kuran Kurslarımızın en büyük destekçileri olan hayırseverlerimiz ile hafızlarımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımız ve aileleri tebrik ediyorum.”



CENNET ÇİÇEKLERİNİN İCAZET SEVİNCİ

Tekbirler eşliğinde sahnede yerlerini alan hafız öğrenciler, sırasıyla birer aşr-ı şerif okudular.

Kuran Kursu Öğreticisi Semra Yılmaz yönetiminde sahne alan ilahi korosu, Türk Tasavvuf Musıkisi eserleri seslendirdi.

Bahçelievler Kız Kuran Kursu Yöneticisi Tuğba Akar, Kuran Kursu Öğreticileri Rahime Kaya, Perihan Ayvalı, Merve Kılıç, Çiğdem Atak, Ayşe Özcan ve Deniz Aykaç’ın da hazır bulunduğu merasimde hafızlığını tamamlayan 21 öğrenci taç giydi.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Temsilciliği’nin altınla ödüllendirdiği öğrenciler, hediye ve belgelerini protokol mensuplarının elinden aldılar.

Kuran Kursları Arası Hafızlık Yarışması Bölge Birincisi Zeynep Özcan da düzenlenen programda altınla ödüllendirildi.

Kuran Kursu Öğreticisi Birgül Salman’ın yaptığı dua ile sona eren merasimi izleyen aileler ve bazı vatandaşlar da hafızlara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.