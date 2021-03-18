‘Central’ Çorum’da

RECEP MEBET

Türkiye’nin ilk yerli araç kiralama markası olarak tanınan ‘Central Rent A Car’ Çorum’da şube açtı.

Türkiye çapında 60’ın üzerinde noktada hizmet veren Central Rent A Car, yeni şubesini Çorum’da hizmete sundu.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Şube Müdürü Birol Ayan, “Kaskolu son model araçlarımızla Çorum halkının hizmetindeyiz” dedi.

‘CENTRAL’LA YOLLAR SİZİN’

Günlük, haftalık ve aylık bireysel kiralamaların yanı sıra filo kiralama hizmeti de verdiklerini anlatan Birol Ayan, “Central Araç Kiralama, güler yüzlü karşılaması, ulaşılabilir fiyatları, güçlü markaları, üstün hizmet kalitesi ve geniş araç çeşitliliği ile oto kiralama sektöründe farkını gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

“Yepyeni bir araç kiralama deneyimi ile tanışmak ister misiniz?” diyen Ayan, “Çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi İnönü Caddesi Anitta Otel karşısı numara 123’te hizmet veren Central Rent A Car’a davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 21:55