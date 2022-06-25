Cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan yandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2030 Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla, Sungurlu ilçesi D190.02 karayolu üzerinde bulunan, Sungurlu ilçe giriş-çıkış PTS’ler arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından kurulum yapıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile hız ihlal denetimlerinde, trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, hızdan kaynaklı meydana gelen trafik kazalarının azaltılması, minimum insan kaynağı ile en geniş sahanın tüm zaman dilimlerini denetleyen bir sistemdir. Ankara yolu PTS Sungurlu giriş ile Çorum yolu PTS Sungurlu çıkış arası 5.9 km., Çorum yolu PTS Sungurlu giriş ile Ankara yolu PTS Sungurlu çıkış 5.9 km olmak üzere çift yönlü olarak, Ortalama Hız Sisteminin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla otomobiller için 82 kilometre, otobüs/kamyonlar için 70 kilometre olup diğer araçlar ise Karayolları Trafik Yönetmeliği 100. maddesinde bertilen hız limitleri, Karayolları 73. Şube Şefliğince trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Çorum-Sungurlu ilçesi D190.02 karayolu üzerinde kurulumu yapılan 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’nin' 21.06.2022 tarihinden itibaren çift yönlü olarak ortalama hız tespitine başlamış olup D190.02 karayolu üzerinde bulunan kavşaklarda ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmamak vb. denetimler yapılmaktadır. Trafik güvenliğiniz için lütfen yasal hız sınırlarına uyalım” ifadelerine yer verildi.