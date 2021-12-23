Cephe sağlıklaştırma projesinde sona gelindi

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan Saat Kulesi'ne bakan dükkânların cephe sağlıklaştırması projesinde sona yaklaşıldı. Projenin son ayağı olan Ali Paşa Hamamı ve dönercilerin olduğu bölgede de çalışmalar başladı.

Dönerci esnafının talepleri doğrultusunda projeyi revize ettiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “Buradaki esnafımızın talepleri doğrultusunda yaptıkları işe uygun bir projeyi revize ederek kurul onayına sunduk ve onay çıkar çıkmazda çalışmalarımızı başlattık.” dedi.

Başkan Vekili Çöplü, "Cephe sağlıklaştırma projemiz kapsamında eczanelerin olduğu kısımda iyileştirmelerimizi yapmıştık. Şimdi de dönerci esnafımızın bulunduğu kısımda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki esnafımızı da mağdur etmeyecek şekilde en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp Saat Kulesi çevresini yeni görünümüne kavuşturacağız." diye konuştu.

Belediye’den yapılan açıklamada, bölge esnafı ve vatandaşların, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini ifade ederek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ettiği belirtildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 17:47