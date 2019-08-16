‘Cephede kurtardık, düğünde vurulduk’

EROL TAŞKAN

Neşe katmak için davulcu olarak katıldığı düğünde ölümün eşiğinden dönen Kıbrıs Gazisi davulcu Sami Erkılıç, "Kıbrıs'ta çok çatışmaya katıldım, cephede vurulmadık, yıllar sonra düğünde vurulduk." dedi.

Figani Köyü'nde anlaştığı düğün için zurnacı arkadaşı ile birlikte davul çalan Sami Erkılıç, rastgele atılan mermilerin hedefi oldu. Boğazından giren kurşun sağ kolunda kalan 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, düğünlerde silah atılmasının mutlaka önlenmesini istedi.

45 yıldır davul çaldığını ve her gittiği düğünün adeta savaş meydanına döndüğünü anlatan Erkılıç, "Çok şükür bu zamana kadar hiç bir düğünde yaralanan ya da vurulan olmamıştı. Fakat aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi. Birden boğazımda büyük bir acı hissettim, yere düşmeden yanımdakilere vurulduğumu söyledim. Ambulans geldi, hastaneye götürdüler, ilk tedavim yapıldı. Pazartesi günü kolumdaki mermi alınacak. Buna şükür, alacak nefesimiz varmış." dedi.

Kasıtlı bir şey olmadığını, kaza kurşunu olduğunu anlatan Sami Erkılıç, silah atışıyla ilgili yasakların mutlak ve kesin olarak uygulanması gerektiğini, çok sayıda ölümlü hadise duyduklarını söyledi.

Silah konusunun ihmale ya da şakaya gelir tarafı olmadığını söyleyen Kıbrıs Gazisi, "Bilen de bilmeyen de silah atıyor. Merminin nereden geleceği ya da sekeceği belli değil. Düğüne mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz belli değil. İnsanların en mutlu günü, en acı günü olabilir. Bu konudaki yasaklara uymak lazım, ayrıca denetimlerin de daha da artırılması gerekir. Aksi takdirde insanlar, silah atmaktan kendi rızası ile vazgeçecek gibi görünmüyor." dedi.