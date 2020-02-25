Ceren hocanın babasına ölüm tehditi!

Öğrencisi tarafından vahşice öldürülen Çorumlu akademisyen Ceren Demir’in babası Mustafa Damar, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.

“HESABINI VERECEK”

Mahkemede kızıyla ilgili skandal ifadeler kullanan sanık avukatı Vahi Bıçaktan şikayetçi olacaklarını söyleyen Baba Damar, “14 aylık bir hukuk mücadelesi verdik, adalet aradık bunun 7 ayı soruşturma sonraki 7 ayı da dava süreciyle geçti. Dava sürecinde ilk duruşmadan itibaren Vahit Bıçak’ın yaptıkları söyledikleri aleni bir şekilde kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Yaptığı şey avukatlık değildi. Ölen kızımın hatırasına, namusuna dil uzattı. İffetimize, namusumuza laf etti. Ailemi aşağıladı, onurumuzu zedeledi. Onunla da yetinmedi beni tehdit etti. Bunların o kişinin yanına kalması mümkün değil. Bunların hesabını verecek” dedi.

Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, bugüne kadar sosyal medyadaki fake hesaplar üzerinden pek çok ölüm tehdidi aldığını ve davanın sonuçlanmasının ardından bu tehditlerin devam ettiğini söyledi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öldürülmesine ilişkin davada 21 Şubat'ta sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 20:54