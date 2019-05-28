Ceren Hoca’nın ismi Batıkent’te yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı telefonla arayarak, Batıkent'teki Gençlik Merkezi'ne akademisyenin isminin verileceğini bildirdi.

Ceren Hoca’nın ismi Batıkent’te yaşayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu. Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı..

(AA)

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 14:15
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