Ceren Hoca’nın ismi Batıkent’te yaşayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Ocak ayında cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü dolayısıyla babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 2 Ocak 2019'da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar'ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar'ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar'ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi." açıklamasında bulundu. Altun'un paylaşımında Erdoğan ile Mustafa Damar'ın telefon görüşme anının videosu da yer aldı..

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, 2 Ocak 2019’da elim bir cinayete kurban giden genç akademisyen Ceren Damar’ın doğum günü münasebetiyle babası Mustafa Damar’ı arayarak tekrar başsağlığı diledi; Ceren Damar’ın adının Ankara Batıkent Gençlik Merkezine verildiği bilgisini verdi. pic.twitter.com/KnjWdycrCj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 26 Mayıs 2019

(AA)

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 14:15