Çerikci’den esnafa kredi müjdesi

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile veya doğrudan Halkbank’tan kredi alan esnaf ve sanatlarların kredi taksitlerinin 6 ay ertelendiğini açıkladı.

Çerikci, esnaf ve sanatkarın Halkbank'tan kullandığı ve 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken kredi taksitlerinin erteleneceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ocak’ta verdiği müjdenin, Resmi Gazetede yayımlandığını kaydeden Çerikci, “Koronavirüs nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan kullandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli düşük faizli kredilerin 1 Ocak ve 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak geri ödemeleri Cumhurbaşkanı Kararı ile ertelenmiştir.” dedi.

Esnaflar adına taksitleri ertelediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Çerikci, “Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ilgili 6 aylık dönemde vadesi dolacak olan ve kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilemeyen krediler başvuru şartı olmaksızın taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek taksit vadesinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılarak ertelenecektir. Bununla birlikte, karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır.” dedi.

Kredilerin ertelenmesinin esnafa bir nebzede olsa rahat nefes aldıracağını belirten Çerikci, kooperatiflerinden kredi kullanıp, erteleme yapmak isteyen esnafların kooperatife müracaat etmeleri gerektiğini kaydetti. (Haber Merkezi)