ÇESİAD'ın yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD)’nin yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel kurulu sonrası seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

İstanbul Üsküdar’da düzenlenen toplantıda, ÇESİAD’ın yeni dönem yönetim kurulu arasında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Mehmet Yıldırım başkanlığındaki yönetimde Hasan Arslan, Elif Şahin ve Adnan Alıç Başkan Yardımcısı, Murat Başer Genel Sekreter olarak belirlendi. Denetleme Kurulu Başkanlığına ise Gökhan Esenyel seçildi.

Toplantıda konuşan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

“Derneğimizin Genel Kurulu sonrası üyelerimizin teveccühü ile görevi ve emaneti devraldık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ÇESİAD, başta İstanbul ve Çorum’da olmak üzere tüm ülkede Çorumlu hemşerilerimizin yüz akı ve birleştirici unsuru olmaya devam edecektir. Bugün en büyük memnuniyetlerimizden birisi de, 2005 yılından itibaren derneğimizden burs alan eski bursiyer öğrencilerimizin okullarını bitirip, meslek sahibi olarak burs verir konuma gelmesi ve mevcut yönetimimizde yer almasıdır. ÇESİAD ailesi olarak, Çorumlular’ı birleştirmeye, daha güçlü kılmaya, daha gür sesle temsil etmeye ve Çorumlu öğrencilerimize burs vermek suretiyle daha fazla destek olmaya, daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu yolda, başta İstanbul ve Çorum olmak üzere ülke genelindeki Çorumlu ve Çorum’a gönül vermiş tüm hayırsever iş adamlarımızı, sanayicilerimizi, siyasetçilerimizi, bürokratlarımızı ve hemşehrilerimizi derneğimize ve öğrencilerimize destek olmaya davet ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz."

Yeni yönetim, ilk burs toplantısını Kasım ayı sonunda yapma kararı alarak iyi dilek ve temennilerle toplantıyı noktaladı. (Haber Merkezi)