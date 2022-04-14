ÇESİAD yönetimi ile burs verenler iftarda buluştu

Çorumlu Eğitimci Sanayici İş Adamlar Derneği (ÇESİAD) yönetim kurulu üyeleri ve burs verenleri İstanbul’da buluştu. Boğaz turu ile başlayan program iftar yemeği ile devam etti.

İftar yemeğinin ardından ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan ayında öğrenciler ve mezunlarla yapılacak olan iftarların yanı sıra gelecek aylarda planlanan faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Yıldırım, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine, burs verenlere ve ÇESİAD’a bugüne kadar maddi-manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Programa ayrıca ses sanatçısı Oğuzhan Cevizci de bir Çorum türküsü ile eşlik etti.

Yapılan konuşmaların ardından burs verenlere teşekkür belgesi verildi.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022, 17:13