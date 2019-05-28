ÇESİAD’a yeni başkan

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Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Başkanlığı’na Avukat Murat Başer seçildi.

ÇESİAD Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul’da yapıldı. Üsküdar’daki Dernek merkezinde yapılan genel kurula İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi.

Mevcut Başkan Mehmet Karaca’nın aday olmadığı genel kurulda, Av. Murat Başer öncülüğündeki yeni Yönetim Kurulu Murat Karaca, Esat İnkaya, Mehtap Tüfenkçi, Elif Şahin Keleş, Mehmet Yıldırım, Akif Güneş, Tuncay Özkan, Mehmet Genç, Arifcan Yılmaz ve Beytullah Yurttutan’dan oluştu. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Hayrettin Özkaya, Ahmet Cihat Yıldız ve Cebrail Koçdaş seçildi.

Divan Başkanlığı’nı İbrahim Sezikli’nin üstlendiği genel kurulda Ahmet Lapacı ve Arifcan Yılmaz katip üye olarak görev aldılar.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve yapılan oylamanın ardından ÇESİAD Başkanlığı’na seçilen Murat Başer, yaptığı kapanış konuşmasında bugüne kadar dernek yönetiminde görev alan isimlere ve genel kurula katılan üyelere teşekkür etti.

Osmancık nüfusuna kayıtlı olan Başer’in, İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak kendi hukuk bürosunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.