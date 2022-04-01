ÇESİAD’da öğrenci buluşmalarına devam

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), Mart ayı kahvaltısını geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Tuna Sosyal Tesislerinde yapılan ve bursiyer öğrencilerin, burs verenlerin, bürokratların, siyasetçilerin ve iş adamlarının yer aldığı kahvaltı programına katılım yüksek oldu.

Program, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın açılış konuşmaları ile başladı. Yıldırım konuşmasında, “Geleneksel hale getirilen bu kahvaltı programına katılan tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize ve bizlere destek olmaya devam eden iş adamlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Belediye Başkanı Atila Aydıner, öğrencilere destek amaçlı yapılan bursiyer programının önemini anlattı ve yaptığı etkinliklerden dolayı ÇESİAD’a teşekkür etti.

Ayrıca ÇESİAD’ın eski bursiyer öğrencilerinden olan Arifcan Yılmaz, üniversite zamanlarında ÇESİAD’ın kendisine verdiği maddi ve manevi desteği, bu desteğin kendisi için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Yılmaz, daha sonra ÇESİAD’ta yaptıkları programları, projeleri ve bu dernekteki güzel anılarını anlattı. Ayrıca Yılmaz, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan programlar hakkında da bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından bursiyer öğrenciler ile misafirler geleneksel ÇESİAD aile fotoğrafını çektirdi ve program sona erdi. (Haber Merkezi)