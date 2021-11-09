ÇESİAD’da yeni başkan Mehmet Yıldırım 

Kurulduğu günden bu yana Çorum’u ve Çorumluyu en iyi şekilde temsil eden ve her sene onlarca Çorumlu üniversite öğrencisine burs vererek maddi ve manevi destek olan, Çorumlu Eğitimci Sanayii ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nin(ÇESİAD), 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yoğun katılımlı gerçekleştirilen genel kurulda üç aday Mehmet Karaca, Cemalettin Kurtoğlu ve Mehmet Yıldırım’ın başkan adayı olduğu genel kurulda kazanan Mehmet Yıldırım oldu.

Başkanlık görevini Av. Murat Başer’den devralan Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamada Çorum’a ve Çorumlular’a hizmet etmeye devam edeceklerini, bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı en ileriye taşıyabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ÇESİAD’a gönül vermiş ve katkı sağlamış herkese teşekkür etti.

Yıldırım, aynı zamanda pandeminin etkisiyle yarım kalan faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini ve yapılan burs mülakatlarının da yakın zamanda açıklanacağını belirtti. (Haber Merkezi)



