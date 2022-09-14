ÇESİAD’dan burs açıklaması

Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği’nden (ÇESİAD) yapılan açıklamada 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi burs başvurularının başladığı belirtildi.

Yapılan açıklamada kurulduğu günden bugüne Çorumlular’a maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan ÇESİAD’ın, yeni eğitim-öğretim dönemi için burs başvurularının alımına başladığı ifade edilerek konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Başvurular, İstanbul içinde okuyan ve Çorumlu olan üniversite öğrencileri için geçerlidir. (İstanbul dışından başvurular kabul edilmemektedir.)

Başvuru Takvimi: 12 Eylül-21 Eylül: Burs başvurularının alınması. 24 Eylül-25 Eylül: Burs mülakatı. 30 Eylül: Sonuçların açıklanması. Gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi öğrencilere öncelik tanınacaktır. Burs başvuruları web sitemizde bulunan “Burs Başvuruları” portalı üzerinden yapılacaktır. Detaylı bilgi ve burs başvurusu ÇESİAD’ın web sitesinden yapılacaktır, aşağıdaki linkten web sitesine ulaşabilir ve burs başvurunuzu online şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru linki: (http://www.cesiaddernegi.com/index.php/burs/)” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 16:57