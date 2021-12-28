ÇESİAD’dan davet var

MURAT ÇETİN

Çorumlu Eğitimci-Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünal, her ay düzenledikleri kahvaltı buluşmalarına tüm Çorumlu hemşehrilerini beklediklerini duyurdu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Ünal, “Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan kahvaltı buluşmasında, bursiyerler, burs verenler, iş adamları, bürokratlar ve Çorumlu hemşehrilerimiz buluşacak. Bu toplantımıza Çorum’dan da hemşehrdilerimizin katılımlarını bekliyoruz.” dedi.

Çorumlu Eğitimci-Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ünal, gazetemizi ziyaretinde program daveti ile ilgili şunları söyledi; “İstanbul’da eğitim gören Çorumlu üniversiteli gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz başta olmak üzere, hemşehrilerimizin de bir araya gelmesine vesile olan toplantılarımız, İstanbul’daki birlik ve beraberliğimizin güçlendiği buluşmalara dönüşüyor. Çorum’dan gelecek olan tüm misafirlerimizi de aramızda görmekten büyük bir onur duyarız.”

Mehmet Ünal, Çengelköy Engin Caddesi No: 8 Üsküdar/İstanbul adresinde yer alan Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenecek olan ÇESİAD kahvaltı programının saat 10,30’da başlayacağını duyurdu.