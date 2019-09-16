ÇESİAD’dan hayırseverlere çağrı

Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), yönetim kurulu üyeleri ve hayırsever burs verenleriyle 2019-2020 eğitim öğretim döneminin açılış toplantısını gerçekleştirdi.

Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, bu sene verilecek burslarla alakalı çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Yıllardır binlerce Çorumlu üniversite öğrencisine sahip çıktıklarını, maddi-manevi desteklediklerini, onlara İstanbul'da aile sıcaklığı sağladıklarını, yabancılık çekmemeleri için ellerinden gelenleri yaptıklarını ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkânı sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Murat Başer, bu sene de ekonomik sıkıntılara rağmen ellerinden geleni yapacaklarını, güçlerinin yettikleri kadar tüm Çorumlu öğrencilere sahip çıkacaklarını söyledi.

Başer, burs başvurularının başladığını ve 25 Eylül'de sona ereceğini, ardından mülakat yapılacağını ifade ederek, burs verme imkânı olan tüm hayırseverleri destek olmaya davet etti.