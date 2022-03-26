Çeşme'de 21 arsa ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Türk Kızılay Derneği, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 21 adet arsayı kapalı zarf, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

Ilıca mahallesi ile Reisdere mahallesinde bulunan taşınmazların bir bütün halinde satışı gerçekleştirilecek.

İhale 28 Mart 2022 tarihinde Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

İhaleye ait şartname Tekeli Hukuk ve Arabuluculuk Bürosundan ücretsiz temin edilebilir.

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