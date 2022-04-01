ÇESOB Adayı Çerikçi ve başkanlardan Külcü’ye ziyaret

EROL TAŞKAN

ÇESOB Başkan Adayı Yorgancılar ve Çeyizciler Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ve 6 Oda Başkanı önceki dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ın da katıldığı ziyarette, genel gündem ve yerel gündem konuları üzerine misafirleriyle sohbet eden Muzaffer Külcü, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ettiği sohbette, ÇESOB Başkan Adayı Erdoğan Çerikçi ve ekibine başarı diledi.

Verdiği kutlama ilanlarıyla tüm oda başkanlarını tebrik ederek, esnaf ve temsilcileriyle kurduğu sıcak diyalogunu sürekli taze tutan Muzaffer Külcü, sahip olduğu bilgi birikimini her zaman paylaşmaya hazır olduğunu ifade ettiği sohbette, esnafın ve esnaf kuruluşlarının önemine vurgu yaptı.

Külcü, ziyaretle ilgili paylaşımında, “Sayın Başkanlarımıza nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyor, seçimleri ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullanırken, Çerikçi ve beraberindeki oda başkanları da önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye yaptıkları ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımlarında Külcü’ye misafirperverliği ve nezaketi nedeniyle teşekkür ettiklerini bildirdi.