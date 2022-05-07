ÇESOB Genel Kurulu yarın

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak. Genel kurulda mevcut başkan Recep Gür ile Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikci yarışacak.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, 8 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul öncesi tüm il ve ilçe esnaf odası yöneticilerini kongreye davet ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

4 yıldır başkanlığını yürüttüğü ÇESOB’a yeniden aday olduğunu kaydeden Gür, Genel Kurul’un esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

2022 yılının Ocak ayında başlayan esnaf odası seçimlerinin Mart ayında tamamlandığını, oda seçimlerinin ise kavgasız, gürültüsüz ve adeta demokrasi şöleninde geçtiğini vurgulayan Gür, kongre sürecini Pazar günü yapacakları Birlik Başkanlığı seçimleri ile taçlandıracaklarını söyledi.

Bugüne kadar Birliğe bağlı Çorum merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere 40 odayla esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Recep Gür, yeni dönem için kendisine destek veren vermeyen tüm oda yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu zaman zarfında Birliğin kapısının herkese açık olduğunu aktaran Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu dile getirdi.

Birlik Başkanlığı yaptığı süre içerinde gerek sosyal projeler olsun, gerekse bankalarla protokoller imzalayarak esnaf ve sanatkarların yararına finansal çözümler sunduklarının altını çizen Gür, “Her şey Çorumlu esnaf ve sanatkarlarımız için. Biz buraya koltukta oturmaya değil, esnafa hizmetkar olmaya geldik ve bundan sonrada oturmaya niyetimiz yok” dedi.

Tekrar göreve seçilmesi halinde ekibiyle birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerinin altını çizen Recep Gür, ayrıca esnaf ve sanatkarlar arasındaki birlik ve beraberliğin tesisi ve devamı için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini ifade etti.

Hiçbir esnaf odasını diğerinden ayırmadığını ve tüm odalara eşit mesafede olduğunu belirten Gür, ayrıca ÇESOB’un siyaset üstü bir kurum olduğunu ve her siyasi partiye de aynı mesafede olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Birliği bugüne kadar en güzel şekilde temsil etmeye özen gösterdiğini dile getiren Recep Gür son olarak, 8 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’un tüm esnaf ve sanatkar camiasına şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak, rakibi Erdoğan Çerikci’ye de başarılar diledi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022, 11:00