ÇESOB Yönetimi Ortaköy’de toplandı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Ortaköy ilçesinde yapıldı.

İlçe Esnaf Odası Başkanı Döndü Erarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim üyeleri Erdal Kolaylı, Nesimi Özkubat, Fevzi Bilgin, Lütfi Barut, Selami Koçyiğit ve Burhan Balcı, Denetim Kurulu üyeleri Erdoğan Yılmaz ve Mutlu Karslı ile Disiplin Kurulu Halil Gürbüzer, Hakkı Vargeloğlu ve Fahrettin Karademir katıldı.

11 gündem maddesinden oluşan aylık Yönetim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Birlik Başkanı Recep Gür, toplantıda alınan kararların Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Toplantının ardından Başkan Gür ve beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Murat Acar’ı ziyaret ederek bir süre görüştüler. İlçenin tarihi ve turizminin konuşulduğu ziyarette Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Kaymakam Acar’a duvar saati hediye edildi. Ardından İlçe Belediye Başkanlığına geçen heyet burada da Belediye Başkanı Taner İsbir’den ilçeye yapılan yatırımlar ve çalışmaları hakkında bildi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Taner İsbir rehberliğinde Hitit uygarlığının askeri ve dini merkezi olan Şapinuva’ya geçen esnaf temsilcileri, ardından İncesu Kanyonu’nu da gezme fırsatı buldular. Son olarak Başkan İspir’le ilçe merkezinde günü değerlendiren heyete Taner İsbir tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.