ÇESOB’a Vergi Haftası ziyareti

Defterdar Durak Sercan, 21-27 Şubat tarihleri arasında bu yıl 33.’sü kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti.

Defterdar Durak Sercan beraberinde Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta Birlik Başkanı Recep Gür ile verginin önemine dair bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Defterdar Sercan, Vergi Haftası kutlamaları ile vergi bilincini tüm toplum kesimlerinde yerleştirmenin amaçlandığını ifade ederek, ülkede vatandaşlara götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların vergi ödeme bilincine sahip olduklarını belirterek, Defterdar Sercan ve Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)