Cevat Şahin göreve başladı

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Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevine Ordu İl Müdürü Cevat Şahin atandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ataması yapılan Cevat Şahin, geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle Çorum’daki yeni görevine başladı.

Uğurludağ’da öğretmenlik yapan eşinin ataması nedeniyle yıllar önce Çorum’a geldiğini ve çok beğendiğini belirten Şahin, aradan geçen sürede şehrin dikkat çeken bir gelişme kat ettiğini gözlemlediğini söyledi.

“Çorum, Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri” diyen Şahin, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak Çorum halkına hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

CEVAT ŞAHİN KİMDİR?

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin, 1961 yılında Ordu’da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Cevat Şahin, 1994 yılında üniversiteden mezun olarak memuriyet hayatına atıldı.

Ordu, Giresun ve Samsun’un ilçelerinde İlçe Nüfus Müdürlüğü yapan Şahin, sırasıyla Bingöl, Bayburt ve Ordu İl Nüfus Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Meslek hayatında 35 yılı geride bırakan Şahin, evli ve üç çocuk babası.

HAKİMİYET, Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin’i kutlar, yeni görevinde başarılar diler.