Çevre sakinleri bu pislikten muzdarip

EROL TAŞKAN

Osmancık Caddesi üzerindeki Günaltay Apartmanı sakinleri, binalarının arkasında bulunan inşaat atıklarının kaldırılmasını istedi.

İki yıldır inşaat atıkları ve çöp yığınlarının oluşturduğu çirkin görüntünün muzdaripliğini yaşadıklarını dile getiren apartman sakinleri, yaşadıkları sorunun çözümü için belediyeden yardım beklediklerini dile getirdi.

Koku ve sinekten büyük bir rahatsızlık duyduklarını ifade eden bina sakini Mustafa Bekar, iki yıldır tüm apartman sakinlerinin pencerelerini açıp gönül rahatlığı ile evlerini havalandıramadığını, balkonlarında oturamadıklarını aktardı.

Özellikle pandemi sürecinde hijyen ve temizliğin çok daha ön plana çıktığını hatırlatan Bekar, "Yaşadığımız bu mağduriyetin çözülmesini ve bina sakinleri olarak rahat bir nefes almayı bekliyoruz. Söz konusu alan sağlık açısından büyük bir risk oluştururken, özelde 26 aileyi, genelde ise tüm çevreyi olumsuz etkisi altına alan bu durumdan belediyemizin desteği ile kurtulmak istiyoruz." dedi.