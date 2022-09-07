Çevre Yolu Kavşağı yıl sonuna bitecek

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çevre Yolunda yapımı devam eden farklı seviyeli köprülü kavşağın bu yıl sonuna kadar bitirileceğini açıkladı.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte Çevre Yolu’nda yapımı devam eden kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hem Karayolları Bölge Müdürü Silov’dan, hem de yüklenici firma yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hummalı çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Ceylan, yaptığı açıklamada ise, Çorum adına son derece önemli bir yatırımın gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

8 İLÇEYİ ÇORUM’A BAĞLAYACAK

Ceylan, ihalesi 2021 yılı sonlarına doğru yapılan Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projesiyle birlikte 8 ilçenin Çorum’a bağlantısının sağlanacağını söyledi. Osmancık, Kargı, Dodurga, Laçin ve Oğuzlar ile İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerinin Çorum kent merkezine bağlantısının bu kavşaktan sağlanacağını dile getiren Ceylan, kavşak ile birlikte özellikle Osmancık Caddesi’nde ciddi bir trafik rahatlaması sağlanacağını vurguladı.

Kavşak inşaatında çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürüten müteahhit firmayı tebrik eden Milletvekili Ceylan, kavşağın bu yıl sonuna kadar bitirilip trafiğe açılacağını vurguladı.

OSMANCIK YOLUNDAN BAGLANTI!

Farklı seviyeli köprülü kavşağa Osmancık yolunun bağlantısını sağlayacak yollarda da çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Ceylan, “Osmancık bölgesini şehir trafiğini azaltmak adına Bayat Mahallesi istikametinden de yeni arterler açılıyor. Osmancık Caddesi’nin trafiğini ciddi anlamda düşürmeyi planlıyoruz” dedi.

400 MİLYON TL’YE MALOLACAK

Seviyeli kavşağın 297 milyon liraya ihale edildiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, 4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsayan çalışmaların yapıldığı kavşağın fiyat güncellemeleriyle birlikte maliyetinin 400 milyon TL olduğunu anlattı.

‘KÖPRÜYÜ DE YIKACAĞIZ’

Çevre Yolu’nda bulunan ve Çorum’da yıllardır tartışılan Osmancık Köprüsü ile ilgili de açıklama yapan Milletvekili Ceylan, köprülü kavşağın tamamlanmasıyla birlikte 5 ilçenin ulaşımında köprüye mecburiyetin ortadan kalkacağına dikkat çekti. Ceylan, “Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gerekirse o köprüyü de yıkacağız” şeklinde konuştu.

Çalışmalarda Bölge Müdürü himayesinde aksatılmadan hummalı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Milletvekili Ceylan, yapılan yatırım için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Karayolları Genel Müdürü ve Bölge Müdürü ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhalefetten gelen eleştirilere de gönderme de bulunan Ceylan, “Çorum’da bir çivisi dahi olmayanlar, bize hizmetin nasıl yapılacağını öğretmesinler. Hizmetin nasıl olduğu ortadadır” dedi. (Haber Merkezi)