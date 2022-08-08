‘Çevre Yolu mutlaka taşınmalı’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, şehrin içerisinden geçen Çorum Çevre Yolunun mutlaka taşınması gerektiğini söyledi.

Çevre Yolu için alınacak önlemlerin ne yapılırsa yapılsın fayda etmeyeceğini kaydeden Tokgöz, şehir içerisinden geçen bir çevre yolunun insanlar için hayati tehlike oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde çevre yolunda meydana gelen üzücü kazalarda çok sayıda vatandaşın hayatını yitirdiğini hatırlatan Ulaş Tokgöz, “Bu ölüm yolunda daha kaç kişinin canı yanacak, daha kaç ailenin ocağına ateş düşecek?” diye sordu.

Mevcut Çevre Yolunun o bölgedeki yoğun yapılaşmadan dolayı şehir içerisinde kaldığını ve o bölgede yoğun bir nüfus hareketliliği olduğuna değinen Tokgöz, bu yüzden Çevre Yolunun taşınmasından başka bir çözümün olmayacağını kaydetti.

Çevre yolunun şehir içerisinden değil de şehir dışından geçmesi gerektiğine vurgu yapan Tokgöz, “Çevre Yolu yapılırken gelecek öngörülmeden dönemin siyasileri tarafından sadece bir rant uğruna o bölgeye kaydırıldı. Böyle bir şehircilik anlayışı olmaz. Yine aynı yanlışları günümüzde de yaşıyoruz. Hastane ve stadyum bunlara en güzel örnektir. 1/100.000 ölçekli planımızda var olan ancak hiç bir şekilde yapımına başlanmayan Güney Çevre yolumuz var. Nitekim var olan niteliksiz imar planlarımızda şehrimiz öngörüsüz bir şekilde farklı noktalara doğru büyümüş ve mevcut Çevre Yolu şehrin içinde kalmıştır. Belediye Meclis üyelerimizin defalarca kez uyarılarına rağmen bu önerilerimiz dikkate alınmamıştır. Şehrin güneyi senelerdir maalesef üvey evlat muamelesi görerek bu plan hala hayata geçirilmemiştir. Şayet geçirilmiş olsaydı bu tür üzücü kazalar da yaşanmamış olacaktı. Şehrin güney aksına yapılacak olan bir Çevre Yolu kurtarıcı olacak ve şehrimizin önünü açacağı gibi birçok problemde böylece ortadan kalmış olacaktır” dedi.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Ulaş Tokgöz, “Temennimiz bu uyarılarımızın biran önce dikkate alınmasıdır. Vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailelerinin acısını da yürekten paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)