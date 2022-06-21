Çevre Yolu'na lale ve ay yıldız totemi

Çorum Belediyesi tarafından Çevre Yolu Binevler Kavşağı’na yaptığı lale ve ay yıldız totemi beğeni topladı.

Geleneksel motiflerin yer aldığı totemin inşaatı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Çorum Belediyesi için özel olarak tasarlanan üzerinde ay yıldız bulunan lale toteminin tüm hakları da Çorum Belediye’sine ait.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kültürümüzde çok önemli bir sembolik değeri olan laleyi ay yıldızla buluşturduklarını ifade ederek “Geleneksel motiflerin de yer aldığı çalışmamız son derece özgün bir içeriğe sahip. Çorum Belediyesi için özel olarak tasarlanan lale ve ay yıldız temalı totem Çevre yolu Binevler Kavşağına geçtiğimiz hafta monte edildi ve bu kavşağa gerçekten çok yakıştı.” dedi.

Açılış, 15 Temmuz’da

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çevre Yolu Binevler Kavşağı’nda yaptıkları totemin açılışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yapacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, anıtın açılışını tüm Çorum halkı ile gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

İlim Yayma Kavşağı’na leblebi totemi yapılıyor

Belediye Başkanı Aşgın, İlim Yayma Kavşağı’nda da leblebi konseptli bir totem yapımına başladıklarını, meşhur leblebisinin yer aldığı bu totemi de kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti. Başkan Aşgın, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başka kavşaklarda da buna benzer çalışmaları yapacaklarını belirtti.