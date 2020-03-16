Çevre yoluna köprülü kavşak yapılacak

FATİH AKBAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Akşemseddin Caddesi ile çevre yolunun birleştiği noktada incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Bakan Turhan, Akşemseddin Caddesi ile çevre yolunun birleştiği noktada 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak kavşak projesi hakkında bilgi aldı.

Bakan Turhan bu proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Çorum’da trafiğin yoğunlaşmış olduğu bazı akslarında köprülü kavşak projelerinin de bulunduğunu ifade ederek, “Bunları yerinde inceledik. Akşemseddin Caddesi ile çevre yolunun birleştiği noktada bir köprülü kavşak projesi hazırlıyoruz. Bununda ihalesine bu yıl çıkacağız ve yapım çalışmasına başlayacağız” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı açıklamada, “Akşemseddin Caddesi ile çevre yolunun birleştiği noktada 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak ‘farklı seviyeli kavşak’ projesine verdiği destek için Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Proje ile Osmancık ve İskilip yolları tek kavşakta buluşacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 21:03