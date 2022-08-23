Çevre yolunda günlük 2 bin 500 araç ceza yiyor

FATİH BATTAR

Çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı, “ölüm yolu” olarak adlandırılan Çorum Çevreyolu’nda 15 Ağustos’ta EDS/PTS sistemi kuruldu.

Yaydiğin Kavşağı ile ve Çimento Köprülü Kavşak güzergahları arasında yaklaşık 10 km çift yönlü olarak devreye alınan sistemle birlikte hız denetimleri başladı.

GÜNLÜK 2 bin 500 ARACA CEZA KESİLİYOR

Edinilen bilgilere göre çevre yolundaki levhalara rağmen günlük 2 bin 500 aracın ceza yediği öğrenildi. Çevre yolunda otomobiller için 70 kilometre, kamyon, kamyonet ve otobüsler için 50 kilometre hız limiti belirlenirken, limiti aşan araçlara ceza kesiliyor.

Faaliyete geçen EDS sistemi ile ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yaparak, sürücülei uyarmıştı ancak uyarılara ve levhalara rağmen çoğu sürücünün kurallara dikkat etmediği görüldü.