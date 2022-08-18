Çevre yolunda hız  limiti 50 km’ye kadar düştü

FATİH BATTAR

Çorum’da çevre yolunda yaşanan ölüm kazaların ardından Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Yaydiğin Kavşağı’ndan Armina Otel’e kadar EDS sistemi faaliyete geçirildi.

15 Ağustos’ta hayata geçirilen EDS sistemi ile ilgili bir açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, çevre yolunda yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla PTS/EDS sistemini devreye aldıklarını söyledi.

EDS sistemiyle birlikte Yaydiğin Kavşağı’ndan Armina Otel’e kadar otomobillerde hız sınırının 70, kamyon, kamyonet ve ticari araçlarda 50 km hız sınırı olduğunu ifade etti.

Sürücüleri hız sınırına dikkat etmesi konusunda uyaran Demir; “Geçtiğimiz aylarda Buharaevler Kavşağı’nda ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geldi. Kazaların bu sistemle minimize edileceğini düşünüyoruz. Çünkü EDS/PTS sisteminde kazaların minimize edildiği görülmektedir. Yine aynı şekilde İskilip Kavşağı, Toptancılar Kavşağı, Yaydiğin Kavşağı’nı 7-24 sistem bazında insan faktörünü tamamen dışarı çıkarak kontrol altına almaktayız. Bu kavşaklarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması trafik kuralları ihlalleri (emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıkta geçmek ve araç kullanırken cep telefonu kullanmak vb.) yapan sürücülere yönelik sistem üzerinden denetimler artırılarak yakalanma riski duygusunun anlı tutulması için tedbirler alınmıştır.” dedi

10 BİN 656 METRE MESAFEDE HIZ DENETİMİ

Çorum-Ankara yolu PTS girişi ile Samsun yolu PTS çıkışı arasında 10 bin 656 metre olmak üzere çift yönlü Ortalama hız Sistemi’nin bulunduğu bölgelere sürücüleri bilgilendirmek amacıyla otomobiller için 70 kilometre, kamyon, kamyonet ve otobüsler için 50 kilometre olup diğer araçlar ise Karayolları Trafik Yönetmeliği 100. Maddesinde belirtilen hız limitleri Karayolları 73. Şube Şefliği’nce trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildiğini belirten Demir; “Temmuz ayı içerisinde duyurusu yapılan EDS-PTS projesi 15 Ağustos’tan itibaren Yaydiğin Kavşağı Çimento Köprülü Kavşak güzergahları arasında çift yönlü olarak ortalama hız denetimi başlamıştır." diyerek sürücüleri uyardı.