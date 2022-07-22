Çevre yolundaki feci kaza böyle olmuş!

Çorum’da bugün sabah saatlerinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan vinç kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı aracı kaldırıma sürdü. Önce kaldırımda bulunan yayalara daha sonra yol kenarında arıza yapan otomobile çarpan vinç, PTT Başmüdürlüğü önünde durabildi.

Kazada iş makinesinin çarptığı yayalardan birisi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaya ise kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, polis çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İki kadının hayatını kaybettiği trafik kazası anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.





Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 17:15