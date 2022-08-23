Çevre yolundaki üst geçit yeni yerine taşındı

FATİH BATTAR

Çorum’da çevre yolunda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ardından üst geçit yeni yerine taşındı.

Daha önce çevre yolunda kimse kullanmadığı için tepkilere neden olan üst geçit, Karayolları ekipleri tarafından Binevler Kavşağı yakınına (Doğtaş Mobilya önü) koyuldu.

Çere yolunda çözümün üst geçit olmadığını belirten vatandaşlar, kazaların önüne geçilmesi için daha kalıcı önlemler alınması gerektiğini ifade ediyor.

Taşınan üst geçit ile ilgili gazetemize konuşan bir vatandaş; “Üst geçit çevre yolu için bir çözüm değil. Zaten önceki koydukları yerde kimse kullanmıyordu. Kimsenin kullanmadığı bir yere neden üst geçit koyarlar anlamadık. Şimdi üst geçit İlim Yayma Kavşağı’na yakın bir yere taşıdılar ama bura için bir çözüm olacağını sanmıyorum ama şimdi bir de hız limitlerini düşürmüşler. Bu iki önlemle belki kazaların ve ölümlerin bir nebze önüne geçilebilir. Asıl kalıcı çözümün ise çevre yolunun çevre yolu vasfını yitirdiği için taşınması olabilir. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te ve Mardin’de yaşanan feci kazaları gördük. Allah göstermesin Pazartesi günleri burada Pazartesi Pazarı kuruluyor. Olası bir faciada çok kişi yaşamını yitirebilir. O yüzden Pazartesi Pazarı’nın yeri de değişebilir. Yetkililerden daha fazla canlar gitmeden kalıcı çözümler bekliyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022, 16:43