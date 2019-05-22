Çevreyolu’nda korkutan kaza

RECEP MEBET - MURAT KARASU

Çevreyolu Bulvarı’nda dün sabah meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Buhara Kavşağı’nda yaşanan kazada freni boşalan bir kamyon 4 otomobile çarptıktan sonra güçlükle durabildi.

Edinilen bilgilere göre, 05 BG 769 plakalı yem yüklü kamyonuyla Samsun’dan Çorum’a gelen Bekir K., Sıklık mevkiini geçerken fren sisteminin devre dışı kaldığını farketti. Binevler Kavşağı alt geçidini geçtikten sonra korna çalarak yoldaki sürücüleri uyarmaya çalışan Bekir K. yönetimindeki kamyon, İlim Yayma Cemiyeti önünde kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarptı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle çevreye savrulurken ilerlemeye devam eden kamyon Osmancık Caddesi üstgeçidine varmadan bir otomobile daha çarparak durabildi.

Birkaç yıl önce aynı noktada meydana gelen ve kömür yüklü bir kamyonun devrildiği kazayı akıllara getiren olayda, ölen ya da yaralananınolmaması yüreklere su serpti.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kaza raporu hazırlarken maddi hasara uğrayan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Çevreyolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.