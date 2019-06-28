Ceylan Makedonya yolcusu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal başkanlığını yaptığı 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Makedonya’nın Üsküp kentinde 27-30 Haziran 2019 tarihinde başlıyor.

Kongreye Türkiye’den katılacak 8 milletvekili arasında AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yer alıyor.

Uluslararası kongreye Almanya, ABD, İngiltere, Rusya, KKTC, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 14 ayrı ülkeden 402 akademisyen katılırken, din, edebiyat, tarih, siyaset, ekonomi, hukuk, sağlık, turizm, coğrafya, bilişim teknolojileri, felsefe, sanat, davranış bilimleri, eğitim bilimleri başlıklarından oluşan 466 bildiri sunulacak. Kongre sonunda 3 dalda bilim ödülleri verilecek. Programa Bin 500 kişinin katılımı bekleniyor.