Chicken Time-Tavuk Zamanı açıldı

FATİH AKBAŞ

Chicken Time-Tavuk Zamanı isimli işletme düzenlenen törenle açıldı.

Gazi Caddesi Valilik karşısında bulunan Chicken Time-Tavuk Zamanı işletmesi dün gerçekleştirilen törenle faaliyete başladı.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Belediye Meclisi Üyesi Tuncay Yılmaz kesti.

Vali Mustafa Çiftçi, işletme sahipleri Servet, Günsel ve Gülşah Dede’yi kutlayarak hayırlı ve bol kazançlar diledi. Açılış töreni kokteyl ile sona erdi.

Chicken Time-Tavuk Zamanı’nda tatlılar, atıştırmalıklar, tavuk çeşitleri, ızgara ve tava çeşitleri, salatlar, içecekler, dürümler ve makarnalar müşterilerin ağız tadına sunuluyor.