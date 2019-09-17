CHP 2023 ve 2024 seçimlerine hazırlanıyor

FATİH BATTAR

2023 Genel Seçimler ve 2024 Belediye Seçimleri hazırlıklarına başlayan CHP, 120 milletvekilini aralarında Çorum’un da olduğu 24 ilde görevlendirdi. 24 ilde milletvekilleri hazırladıkları raporu genel merkeze sunacak. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi tarafından Çorum’a görevlendirilen 4 milletvekili partililerle biraraya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Çorum’a gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Çorum Milletvekili Tufan Köse, partide bir basın toplantısı düzenledi.

CHP’li vekiller Çorum’da bölgenin genel sosyal ve ekonomik durumu, bölgedeki siyasi iklim ve önümüzdeki dönemde halkın siyasi eğilimlerinin değiştirilmesi konusunda izlenmesi gereken yol haritası, yürütülen parti politikalarının bölge açısından CHP’yi güçlü ve zayıf kılan unsurlarının neler olduğu, bölge halkının temel sorunları ve bu konuda CHP’den beklentileri, bölgede söz sahibi olan ve temasa geçilmesi önerilen kanaat önderlerinin listesinin ve iletişim bilgilerinin tespiti ile bu kanaat önderleriyle görüşme yapılması durumunda ele alınması gereken başlıca konular ve bölgede etkin ve güçlü STK’lar ve meslek örgütlerinin listesinin ve iletişim bilgilerinin tespiti ile bu kuruluşlarla temasa geçilmesi durumunda ele alınması gereken konular ile ilgili rapor hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak.

‘HEDEFİMİZ HEM İKTİDAR OLMAK HEM DE BELEDİYELERİ ALMAK’

Toplantıda bir konuşma yapan Afyon Milletvekili Burcu Köksal, CHP’nin 31 Mart’ta yakaladığı rüzgarla önümüzdeki seçimlerde yerelde ve genelde iktidar olacağını belirterek; “31 Mart’ta zorlu bir seçim süreci geçirdik. Çorum’da da sıkıntılı geçen seçim süreci oldu. CHP kendi imkanlarıyla Çorum’da zorlu bir yerel seçim süreci geçirdi. Çorum Belediyesi’ni almak en büyük isteğimizdi ama Çorum’da büyük bir başarı yakalanmış. 2023 ve 2024 seçimlerinde hedefimiz hem iktidar olmak hem de belediyeleri almak. CHP hemen hemen bütün büyükşehirleri aldı. Nüfusun %50’si Millet İttifakı tarafından yönetiliyor. Derman Belediyeciliği tüm Türkiye’ye gösteren bir modelimiz var. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde Derman Belediyeciliği ile yakalayacağımız rüzgarla Çorum gibi Anadolu illerinde de önümüzdeki yerel seçimlerde belediyeyi kazanacağımıza inanıyoruz. Yerel seçimlerde biz iktidar olacağımıza inanıyoruz. Bugün bu nedenle buradayız.” dedi

ÇORUM, EKONOMİK, SANAYİLEŞME VE NÜFUS OLARAK GERİLEYEN BİR ŞEHİR’

Çorum’un sosyo-ekonomik durumu ile ilgili bir rapor hazırlayacaklarını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacaklarını belirten Köksal, Çorum’da STK’larla yaptıkları görüşmede Çorum ile ilgili üzücü bilgiler aldıklarını söyledi.

Çorum’un ekonomik olarak, nüfus olarak ve sanayileşme olarak gerileyen bir şehir olduğunu aktaran Köksal; “Çorum’da bugün STK’larla yaptığımız görüşmede çok üzücü bilgiler aldık. Ekonomik olarak, nüfus olarak, sanayileşme olarak gerileyen bir şehir Çorum. Tarım ve hayvancılık kenti olan Çorum, tarım ve hayvancılıkta üretimin bitme noktası gelmesinden dolayı çok büyük sıkıntılar var. Büyükbaş hayvan sektörü can çekişmekte. Üreticiler zor durumda. Çimento Fabrikası ve Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi Çorum ekonomisini ciddi anlamda etkilemiş. Fabrikaların özelleşmesi en çok çiftçiyi vurdu.” şeklinde konuştu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Çorum’un sorunlarını yerinde görmek için burada olduklarını ifade etti. Çorum’un sanayileşme, göç, istihdam gibi çok önemli sorunlarının olduğunu kaydeden Emir; “Bu sorunlarla ilgilendikçe ve çözüm ürettikçe inanıyorum ki hep beraber partimizi daha güçlü ve daha büyütebiliriz. Bu anlamda hepimize büyük görevler düşüyor.” dedi

‘CHP BAYRAĞINI ÇORUM’A DİKMELİYİZ’

Antalya Milletvekili Cavit Arı ise önümüzdeki yerel seçimde CHP bayrağını Çorum’a dikeceklerini belirterek; “Ekonomik anlamda ülke iyi yönetilmiyor. Her geçen gün sıkıntılar daha da artmakta. Yakın tarihe kadar dolar 3.50 civarında iken bugün 6.lira, mazot 3 lira iken bugün 6 lira. Ülkemizin en önemli işletmeleri bir bir kapanıyor. AK Parti iktidarı ülkeyi iyi yönetemiyor. Bölgede patates ve soğan üretimi var. Ben Antalyalıyım buradaki çiftçimiz hangi sorunu yaşıyorsa Antalyalı çiftçimiz de aynı sorunu yaşamakta. Çünkü bir planlama ve düzenleme yok. Gelişigüzel ekimler ve girdi maliyetinin yüksekliği üreticinin kar etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşamakta. Vatandaşımız bunu gördü ve başta büyükşehirler olmak üzere CHP bir çok ilde tek başına bazı yerlerde ise Millet İttifakı ile önemli sonuçlar elde etti. Çorum’da da gerçekten çizgiden dönmüşüz. Biraz daha dikkatli olunsaymış kazanılacak bir seçim süreci yaşanmış. Güzel bir heyecan yaşanmış. Artık Anadolu insanı CHP’yi umut olarak görmekte. Belediyelerde elde edilen bu başarı bunun yansımasıdır. Ülke nüfusunun yarısını yöneten belediye başkanlarımız gösterecekleri başarılı hizmetlerle CHP’nin hizmet anlayışını gösterecektir. Ben inanıyorum ki doğru politikalarla önümüzdeki süreçte güzel sonuçlar alacağız ve iktidar olacağız. Seçimler üzerinden 6 ay geçti. 4.5 sene varmış gibi olsa da göz açıp kapayıncaya kadar geçer bu süre. O yüzden bugünden başlayarak önümüzdeki seçimi nasıl alırız onun planını yapmalıyız. Çünkü Çorum CHP anlayışı ile yönetilmesi gereken bir şehirdir. O nedenle hep birlikte çalışarak CHP bayrağını Çorum’a dikmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de CHP’nin sadece Türkiye değil, bütün mazlum milletin umudu olduğunu belirterek; “CHP, nasıl Kurtuluş Savaşı’nda mazlum insanlara umut olmuşsa bugün yaptığı siyasi çalışmalarla Ortadoğu’da Irak, Suriye, Mısır gibi ülkelerin aydınlık geleceğini düşünen bir partidir.” diye konuştu