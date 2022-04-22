CHP, 23 Nisan’ı kutlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle bazı etkinlikler düzenleyecek.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre, 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katılım sağlanacak. Programın ardından saat 10.30’da CHP tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

CHP Çorum İl Örgütü, ayrıca 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 15.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda ‘Çocuk Şenliği’ programı düzenleyecek.

Çocuk Şenliği, türküler, şiirler, yarışmalar, danslar ve sürpriz hediyelerle süslenecek.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, gerek çelenk sunma törenine, gerekse çocuk şenliğine tüm partilileri, Çorum halkını ve çocukları davet etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 17:21