CHP, Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Belediyesi'nin torpilli personel alımlarıyla ilgili olarak daha önce bulundukları suç duyurusunun ardından Çorum Valiliği'nin soruşturma izni vermemesi üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclisi Grubu, geçtiğimiz Mart ayında Çorum Belediyesi'nin personel alımlarını yargıya taşımıştı. CHP Belediye Meclisi Grubu, belediyenin son personel alımı ile ilgili Adliye binası önünde basın açıklaması yaparak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Basın açıklamasına ve suç duyurusuna CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştı.

Çorum Valiliği'nin dosya hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine olay Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Belediyede torpilli işe alımların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Tahtasız, konuya ilişkin açıklamasında; “Geçtiğimiz aylarda Çorum Belediyesi'ne torpilli işe alımlar nedeniyle Belediye Meclisi Grubu ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına Belediye Personel Şirket Müdürü Ekrem Özer hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Savcılık soruşturma safhasında Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, muhakkik olarak atanmış, muhakkik raporu doğrultusunda Vali Mustafa Çiftçi tarafından soruşturma izni verilmemiştir.

Yine bugün, torpilli personel alımlarıyla ilgili; kanuni haklarımız olarak Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.” ifadelerine yer verdi.