CHP, Çanakkale şehitlerini andı

CHP Çorum Örgütü tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yapılan açıklamaya göre, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, çelenk sunumundan sonra yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk günümüzden tam 105 yıl önce askerlerine dönüp “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum, biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.” dediği gündür 18 Mart. Bu emrin neticesinde ikiyüzellibin şehit vererek yedi düvele şu sözü ezberlettirmiştir: ‘Çanakkale geçilmez’

Kurtuluş savaşında bu toprağın bağrında kefensiz yatan ve bugün bu cennet vatanda yaşamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine gerek yurt içinde gerek yurt dışında hain terör örgütleriyle kahramanca mücadele ederken şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu mücadele sırasında bu vatan için gazi olan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatanın insanları sizlere minnettardır.”

CHP Örgütü, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunma töreninin ardından Valilik tarafından Şehitlik'te düzenlenen törene katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 18:38