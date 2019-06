CHP'den 23 Haziran değerlendirmesi

23 Haziran İstanbul seçimlerin'de İstanbul'da aktif rol alan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve CHP Çorum İl Örgütü, İstanbul seçimi sonrası bir değerlendirme yaptı.

‘31 Mart seçimlerinin hukuk ve vicdan dışı bir şekilde iptal edilmesi, yenilenen seçimlerde ortaya çıkan tablo Türk Halkının hakkını haklıya teslim etmek konusundaki duyarlılığını net bir şeklide ortaya koymuştur.’ diyen Tüfekçi; “23 Haziran seçim sonuçlarını her türlü kara çalma girişimine karşın seçmen doğruyu, sevgi dilini,kucaklaşmayı,toplumsal barışı onaylamıştır. Bu seçimlerin ortaya koyduğu sonuçları siyasal aktörler ve yapılar iyi okumalıdır. Yıllardır İstanbul halkına hizmet için sarf edilmesi gereken kaynakları yandaşa,cemaat ve vakıflara fütursuzca aktaran, rakiplerini insafsızca ithamlarla karşı karşıya bırakan anlayış hak ettiği yanıtı seçmenden almıştır.” ifadelerini kullandı

25 yıldır İstanbul’u yöneten siyasal ekibin, halkın güvenini yitirdiğini belirten Tüfekçi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “23 Haziran’da Türk halkı haksızlığa uğratılana sahip çıkmış, töresine uygun bir tutum sergilemiştir. Dünya ve Türkiye bu seçime ve sonuçlarına odaklanmış, daha önce yaşanmışlığı kesine yakın olan hile-hurdaya fırsat ve imkan vermemiştir. Siyasal erki ellerinde bulunduranlar bilmelidir ki İBB çalışmalarına dahası muhalif belediyelerin iş yapmasına engel çıkarmayı düşünen ve çıkaranlar her türlü kamu imkanını hiç düşünmeden siyasal ikballeri için kullananlar toplumun daha da sert uyarılarıyla karşı karşıya kalacaklarını bilmelidirler. Tüm yarışlarda bir adım önde ipi göğüsleyen yarışı kazanır. 31 Martta fazladan alınan 24 bine yakın oyu çeşitli hüllelerle 13 binlere çekmek bile seçimleri yenilemek, hele de sadece büyükşehir belediyesi seçimlerini yenilemek ne kadar adildir. Bir oy fazla alan seçimi kazanır oysa. Her türlü siyasal görüşün mensubu,her inanç ve etnik kökenden seçmen durumu değerlendirip, gereğini yapmış, Atatürk ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkmıştır.

Türkiye’de barışın dili,demokrasi demokrasinin olmazsa olmazı laik yaşam tarzı,hak,hukuk,adalet diyenler kazanmıştır. Son yerel seçimlerle 17 yıldır ülkeyi yöneten zihniyete,kibire,azarlayan,horlayan dile ve söyleme uyarısını en etkili yolla yaptı. 23 Haziran seçimleri öncesi CHP İl,Merkez İlçe ve diğer tüm ilçe yöneticilerimiz,İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla gidip çalışmalarına aktif bir şekilde katıldılar.

Yüzlerce seçmen İl ve İlçelerimizden oy kullanmak üzere İstanbul’a ulaştırıldı. 16 milyonun, dahası tüm ülkenin kazandığı bu seçim sonuçlarının elde edilmesinde küçük büyük emeği geçen başkanlarımı,tüm örgütlerimi, demokrasimize katkı sağlayan seçmenlerimizi kutluyor ve yürekten teşekkürü borç bilirim.”