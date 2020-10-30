CHP'den Cumhuriyet yürüyüşü

M.BURAK YALÇIN

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 29 Ekim 1923’ün yalnızca Cumhuriyetin ilanı olmadığını, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı yürüyüş bando takımı eşliğinde, marşlar söylenerek Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Atatürk Anıtı’nda ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Mehmet Tahtasız konuşmasında 29 Ekim 1923’ün yalnızca Cumhuriyetin ilanı olmadığını, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

Atatürk’ün iki büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne ve CHP’ye Türk gençliği olarak ilelebet sahip çıkacaklarını ifade eden Tahtasız, “Benim için Cumhuriyet, her türlü kahramanlıktan içeri süzülen parlak bir ışıktır. İlimdir, akıldır, düşüncede ve bilgide özgür olmaktır. Cumhuriyet, birlikte kurulan, birlikte korunan, halkın sürekli egemenliği ve iradesidir. Ülkesi için korkusuzca durmadan çalışan, gerektiğinde canını feda edendir. Bir çift mavi gözün sonsuzluğunda yol almaktır. Cumhuriyeti bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.

Tahtasız, yürüyüş sırasında gerekli önlem ve tedbirleri alan emniyet personeline de teşekkür etti.

Yürüyüşe CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP’li yöneticiler, İl Genel ve Meclis Üyeleri, bazı sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.