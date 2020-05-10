CHP'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Ziyaretlere; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ile Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın da katıldı.

CHP’li yöneticiler; 2016 yılı Mayıs ayında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Öngün’ün Merkez Palabıyık Köyü’nde bulunan evini ziyaret etti. Tahtasız ve Tokgöz, şehit annesi Zahide Öngün’ün Anneler Gününü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

Tahtasız ve beraberindekiler daha sonra 1992 yılında Şırnak’ta çığ düşmesi sonucu şehit olan Kamil Kaya’nın annesi Sevim Kaya’yı ziyaret etti. CHP’li yöneticiler, ailenin sorunlarını dinleyerek, bir kez daha acısını paylaştı.

Tahtasız, şehit annesi Sevim Kaya’nın Anneler Gününü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

2016 yılı Nisan ayında Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin ailesini de unutmayan CHP heyeti, şehit annesi Hatun Gökçe’nin Anneler Gününü kutladı.

Çorumlu şehit Jandarma Üstçavuş Cemalettin Erdoğmuş’un ailesi ziyaret eden CHP’li yöneticiler, şehit annesi Yumak Erdoğmuş’un Anneler Gününü kutladı.

2018 yılı Nisan ayında Şırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar'ın ailesini de ziyaret eden CHP’li yöneticiler, şehit annesi Nurdan Afşar’ın anneler gününü kutlayarak çiçek takdim etti.

Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, kahraman birer evlat yetiştirdikleri için ailelere teşekkür etti.