CHP'den tıbbı kıyafet üreten fabrikaya ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Örgütü, Çorum'da tıbbı kıyafet üretimi yapan Boss Moda Konfeksiyon Ürünleri firmasını ziyaret etti.

Ankara Yolu üzerinde tekstil ürünleri, üniforma ve resmi kıyafet ile tıbbi malzeme üretimi yapan firmayı ziyaret eden CHP heyeti, fabrika yöneticileri ve işçilerle sohbet ederek, kolaylıklar diledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile bazı İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Boss Moda Konfeksiyon Ürünleri firmasını ziyaret etti.

Fabrika yöneticileri Sedat Karaağaç ve İbrahim Çetintürk ile birlikte bir süre sohbet eden CHP heyeti, koronavirüs sürecinde halkın ve sağlık çalışanlarının maske, tulum başta olmak üzere tüm tıbbi malzeme kıyafetlerini karşılaşan Boss Moda ailesine teşekkür ettiler.

Sedat Karaağaç ve İbrahim Çetintürk ise Çorum ve Türkiye genelinde doktorların, sağlık çalışanların tıbbi kıyafet ihtiyaçlarını karşıladıklarını, Çorum merkezdeki fabrika, şehir içindeki, çevre il ve ilçelerdeki atölyelerle birlikte 7 bin personelle 7/24 üretim yaptıklarını, koronavirüs salgını nedeniyle tıbbi üretime ağırlık verdiklerini, bazı ürünleri yurtdışına da ihraç ettiklerini belirterek, Türkiye genelinde birçok fabrikanın da Boss Moda için üretim yaptığını bildirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler daha sonra fabrikayı gezerek işçilere kolaylıklar diledi.