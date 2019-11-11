CHP Gençlik Kolları Anıtkabir’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Gençlik Kolları yönetimi, Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül liderliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde anan CHP Çorum Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Topkül, şu açıklamayı yaptı: “10 Kasım, ulusal bağımsızlığımızın mimarı ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz ulusumuzun ortak bir hüznün tarihidir. “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir” diyen Mustafa Kemal Atatürk, kendisini anlamamız için ilke ve devrimlerini düşüncelerini anlamak gerektiğini en güzel şekilde ifade etmiştir. 10 Kasımlarda Atatürk'ü anmak; O'nun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, kurduğu Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktır. Lâik, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder, Başkomutan, Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81.yılında bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz.

Türk gençliği, daima Atasının açtığı yolda ve gösterdiği hedefe durmadan yürüyecektir.”