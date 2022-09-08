CHP, ‘Hak, Hukuk, Adalet Komisyonu’ kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından “Hak, Hukuk ve Adalet” komisyonu kuruldu.

Parti binasında kurulan komisyon hakkında bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti bünyesinde avukatların katılımı ile “Hak, Hukuk ve Adalet” komisyonu kurduklarını belirterek; “Haksızlık, hukuksuzluğa uğrayan vatandaşlarımızın, partimize müracaatı halinde vatandaşımızın yanında olacak, destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Tahtasız, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizin siyasi, ekonomik ve sosyal olarak çok tehlikeli bir eşikte olduğu aşikardır.

Bağımsız ve tarafsız ekonomistlerin de açıkladığı gibi, AKP 20 yıllık iktidarı döneminde Cumhuriyetin 100 yıllık birikimi olan en değerli kamu kurumları olan istihdam ve üretim kurumlarını yandaşlarına (rüşvet, komisyon şaibeleriyle …) satmış, hazinenin içini boşaltmıştır. Hazinede olan, tüm halkımıza, kamuya ait olan, 128 milyar dolar ortada yoktur.

Kimlere, ne şekilde, hangi kurdan satıldığını dahi açıklayamamışlardır.

Ülkemizin dış borç toplamını, Cumhuriyet tarihinde görülmedik şekilde, 450 milyar dolara yükseltmişlerdir.

84 milyonun gözbebeği, varlığımızın teminatı Türkiye Cumhuriyeti’mizi, aile şirketi gibi keyfi yönetmeye çalışmışlardır.

Yaptıkları hukuksuzluklar, yolsuzluklar ve hırsızlıklar ülkesini sevenlerin kanına dokunmaktadır.

Gelinen süreçte, hayat pahalılığı vatandaş için katlanılamaz hale gelmiş, halkımız ekmek kuyruklarında, hastane kapılarında, yokluk ve yoksulluğa mahkum edilmiştir.

Cennet ülkemizi, yaşanamaz hale getirmişlerdir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bir yol bulup, gelişmiş ülkelere göç etmeyi hayal etmektedir.

20 yıllık AKP iktidarının sonunda AKP’nin halk için değil rant için varolduğunu halkımız yaşayarak öğrenmiştir.

Kendi yandaşlarına devlet olanaklarını peşkeş çeken, yakınlarına üç beş maaş dağıtan, halkımızı kaderiyle baş başa bırakan AKP, son yapılan KPSS soruları sınav soruları hırsızlığına engel olamamış, gençlerimizin geleceklerini karartmıştır.

AKP iktidarı, bu milletin en kıymetli varlıklarını, değerlerini tüketmiş, geleceğini ipotek altına almış aynı zamanda vatandaşlarımızın yarınlarını da hırsızlara, mafyalara, çetelere teslim etmiştir.

Halkımız artık anlamıştır ki;

AKP iktidarı, milletimizin elinde avucunda ne varsa hortumlayıp yandaşlarının, beşli çetenin havuzuna pompalamaktadır.

AKP iktidarı bu memleketin sadece ekonomisini bozmamış kurdukları bu yokluk ve yolsuzluk düzeninde yaptıklarının hesabı sorulmasın, bu rüşvet ve yağma düzeni böyle kalsın diye adalet ve hukuk düzenini de yerle bir etmiştir.

ADALET SARAYLARI BOŞ BİR BİNADAN İBARET

İllerde yaptıkları sözde adalet sarayları içi boş binalar haline gelmiştir. Vatandaşın adalete ve adalet sistemine güveni kalmamıştır.

Herkesin bildiği gibi adalet devletin temelidir. Adalet olmadan devletin meşruiyeti sorgulanır hale gelecektir. Son günlerde yaşanan olaylarla sabit olduğu gibi AKP iktidarı için hak, hukuk, adalet yoktur. Hakkaniyet, riyakat diye hiçbir şey yoktur.

AKP’nin yandaşları için menfaat vardır, israf vardır, rant vardır.

HALKIMIZ KİMSESİZ VE ÇARESİZ DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi; AKP iktidarının 20 yıldır limon gibi suyunu sıktığı halkımızın her alanda olduğu gibi haklı adalet arayışında da yanındadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. TC vatandaşları kimsesiz, çaresiz değildir. İnanıyoruz ki, halkımız ilk gelen seçimde AKP iktidarına gereken dersi verecek, AKP’yi seçimle gönderecektir.

Halkımızın uğradığı haksızlıklara karşı durmak, hak, hukuk, adalet mücadelesinde halkımızın yanında olmak amacıyla; parti il örgütümüz bünyesinde hukukçuların katılımıyla vatandaşlarımızın;

evrensel ve anayasal haklarını, hak ve özgürlüklerini, insan haklarını, düşüncesini açıklama özgürlüğünü, toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını savunmak, iktidarın vatandaşlara karşı hukuksuz, anayasal haklarını yasaklayıcı işlem ve fiillerde vatandaşın yanında olmak için, hak, hukuk, adalet komisyonu kurulmuştur.

Haksızlık, hukuksuzluğa uğrayan vatandaşlarımızın, partimize müracaatı halinde vatandaşımızın yanında olacak, destek sağlayacağız.

Hak, hukuk, adalet dolu günler yakındır. Bu korku imparatorluğuna, kayrımcı, yandaş düzene halkımızla birlikte sandıkta dur demek için halkımızı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz ve bizlerde bu partinin üyeleri, yöneticileri, seçilmişleri olarak umudu, adaleti, özgürlüğü, eşitliği, kardeşliği iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacağız.

Bizler buradayız, biz varız, biz hazırız, vatandaşımızın yanındayız.

Yaşasın hak, hukuk, adalet mücadelemiz.”

CHP İl Binasında düzenlenen basın toplantısına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, hukukçular, İl ve Merkez İlçe yönetimi ile bazı partililer katıldı.