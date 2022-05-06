CHP hedik dağıttı

FATİH BATTAR

CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları tarafından, Hıdrellez Hediği dağıtıldı.

Parti binası önünde bolluk ve bereket getirmesi için dağıtılan hedik dağıtımı gerçekleştirildi.

Hıdırellez ile ilgili bir açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız; “6 Mayıs toprağın uyanışı tohumun toprağa düşüşü bolluk ve bereketin olduğu bir gündür. Aynı zamanda 6 Mayıs’ta Hıdır ve İlyas kardeşlerin buluştuğu, sevginin, hoşgörünün, dayanışmanın, barışın, yardımlaşmanın ve kucaklaşmanın sembolü olduğu bir gündür. Şu ortamda çok ihtiyacımız olan bu özelliklere bu duygulara her 6 Mayıs’lardan daha bir coşkuyla sarılmamız gerekmektedir. Yitirdiğimiz bu duyguları yeniden yeşertmemiz gerekmektedir.” dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022, 17:03